von Redaktion €uro am SonntagZudem will sich die Fondsgesellschaft mehr an den Strukturen anderer Vermögensverwalter orientieren. "Die neue Organisationsstruktur ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die DWS", sagte Firmenchef Asoka Wöhrmann. Dadurch soll insbesondere die Transparenz verbessert werden. Die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...