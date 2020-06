Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat diese Woche einiges erledigt. Auch wenn der Schlusskurs von 92,13 EUR (Montag morgens: 90,00 EUR) keine große Bewegung zeigt, ist doch wichtiges passiert. Positiv - größtenteils, so dass man sich wohl entspannt auf den 18.06.2020 vorbereiten kann und auch sollte - der "muss sitzen". Letztes Wochenende gab es wilde Spekulationen darüber, wieviel tiefer die Wirecard am Montag eröffnen würde nach der Durchsuchung am Freitag (05.06.) - insbesondere hatte man ja schon Kurse von 84,00 EUR am späten Freitag-Abend gesehen - und natürlich nahm man refelexartig den Aufhänger ...

