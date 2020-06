13.06.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer neuen Analyse mussten wir aufgrund der massiven Reise- und Flugbeschränkungen infolge der Corona-Krise unsere Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Flughafen Wien deutlich kürzen. Die wichtigsten Änderungen in unseren Annahmen betrafen (1) weit weniger robuste Passagierzahlen als ursprünglich angenommen infolge der Corona-Beschränkungen (2) eine schwächer als ursprünglich angenommene Ertragskraft insbesondere in den Segmenten Airport sowie Retail & ...

Den vollständigen Artikel lesen ...