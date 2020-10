2022 und 2023 werden "Jahre des Aufholens", für 2024 schätze er, dass "wir bei 80 Prozent oder sowas des Verkehrsgeschehens von 2019 sind", so Ofner am Donnerstag bei der Gewinn-Messe. Von dort an sollte wieder ein gesundes Wachstum möglich sein. Das Bedürfnis nach Urlaub sei aber ungebrochen. "Das wirkliche Schreckensszenario wäre, wenn auch der nächste Sommer verloren ist", so der Vorstand des Flughafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...