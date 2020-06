Zwar werden die Renten aktuell erhöht, was für die derzeitigen Ruheständler sicher sehr erfreulich ist, aber in den kommenden Jahren sinkt das Rentenniveau dennoch weiter, sodass die Rente für die zukünftigen Ruheständler de Facto nicht erhöht, sondern gesenkt wird. Vielleicht wird die gesetzliche Rente einmal reformiert, um sie zu erhalten und vor allem um sie zu verbessern. Aber bisher setzt der Staat eher voraus, dass jeder Einzelne selbst vorsorgt, ähnlich, wie es in den USA der Fall ist. Deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...