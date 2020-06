Sony hat seine neue Playstation vorgestellt. Die fünfte Generation weicht vom Design her deutlich von seinen Vorgängern ab. Wir schauen uns die Einflussgrößen im Konsolendesign an. Form follows Function. Die Form folgt der Funktion. Nach diesem Leitspruch gestalten erfolgreiche Produktdesigner seit Jahrzehnten. Dabei hat der Spruch mehrere Dimensionen. Produktdesign sollte etablierten Prinzipien folgen So muss sich die Form eines Produkts stets an die Funktion anpassen. Das bedeutet zunächst, dass das Design keine überflüssigen Merkmale zeigen darf, die für die Funktion ...

