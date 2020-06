DPD wird in der Schweiz ab Dezember einen Elektro-Lkw von Designwerk mit einer Reichweite von bis zu 760 Kilometern einsetzen. Die Batterie an Bord ist mit 680 kWh angeblich die größte Lkw-Batterie in Europa und die erste, die weltweit in dieser Form kommerziell eingesetzt wird. Der E-Lkw des Typs Logistics 18E ist unter der Designwerk-Marke Futuricum gebaut worden. Als Fahrzeugbasis diente wie bei ...

