Die neue Woche verspricht für die Wirecard Anleger Spannung. Nachdem soviel schlechte Nachrichten in den Aktienkurs eingepreist worden sind, soll es jetzt wieder aufwärtsgehen. So lauten zumindest die Hoffnungen der Aktionäre, die sich mit viel Herzblut in diese Aktie eingekauft haben. Sie leiten positive Signale aus dem Chartbild ab, stützen sich auf Doppelböden und erwarten ...

