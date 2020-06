In der Zeit vor dem Digitalen gab es schon Corporate Design. Marken legten in Büchern nieder, wie sie grafisch repräsentiert werden wollen. Diese Bücher waren teils regelrechte Kunstwerke. Markenrichtlinien, Styleguides, Corporate-Design-Manuals - all das gibt es natürlich auch heute noch. Allerdings ist die Handhabung weitaus einfacher. Wenn eine Agentur für eine Marke arbeiten soll, dann kann diese Marke in aller Regel das Logo nebst definierter Farben, den Firmen-Font und andere Elemente des Corporate Design digital beistellen. Die Markenrichtlinie als Großprojekt Das war vor 3...

Den vollständigen Artikel lesen ...