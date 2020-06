GoldSo, wie die letzte Handelswoche im "Risk-on-Modus' über die Märkte rollte, schwappte in der Berichtswoche das Risiko zurück ins Narrativ der Märkte. Ging es am Montag nochmal als "Afterburner' der oberflächlich narrativbestätigenden US-Arbeitsmarktzahlen nach oben, folgte im Rest der Woche eine graduelle Rückkehr zu den Fakten. Und neben den wachsenden sozialen Spannungen in den USA war dies vor allem das virulente Risiko einer zweiten Coronawelle (durch zu frühe Öffnung nach der ersten). Und US-Notenbankchef Powell trug mit seinen Äußerungen ebenfalls dazu bei, dass die hochfliegenden Hoffnungen einer V-artigen Erholung einen herben Dämpfer erhielten.

Den vollständigen Artikel lesen ...