ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland zeigt sich bereit, ab Montag seinen Tourismus neu zu starten. Aus diesem Grund wurden alle Inseln in der Ägäis und im Ionischen Meer mit zusätzlichem medizinischem Personal verstärkt. "Die Gesundheit unserer Gäste hat erste Priorität", sagtee der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Samstag während eine Besuches der Touristeninsel Santorini vor Journalisten. Zuvor hatte er das Krankenhaus der Insel besucht. Am Abend wollte er vor der Kulisse des Riesenkraters der Insel Santorini einen Appell an alle Touristen richten, sein Land zu besuchen. Der Tourismus ist für Griechenland der wichtigste Wirtschaftszweig.



Bereits am Vortag hatte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias mitgeteilt, Griechenland habe angesichts des Neustarts des Tourismus 687 Ärzte und Pflegepersonal auf den Inseln eingestellt. Zudem seien rund 450 Betten in Intensivstationen für Urlauber zur Verfügung gestellt worden. Vorgesehen seien zudem auch Transporte mit Flugzeugen und Hubschraubern, falls ein Urlauber auf den Inseln erkranken sollte, teilte der Gesundheitsminister mit.



Reisende aus zahlreichen Staaten werden ab Montag ohne Quarantänepflicht nach Griechenland reisen können. Es soll aber stichprobenartige Kontrollen wegen des Coronavirus geben. Unter diesen Staaten sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Flüge wird es zunächst nur nach Athen und Thessaloniki geben. Griechenland öffnet seine Grenze auf dem Landweg vorerst nur zu Bulgarien. Ab 1. Juli werde es auch Flüge zu allen Regionalflughäfen des Landes geben, hatte der Tourismusminister Haris Theocharis am Vortag mitgeteilt./tt/DP/zb

