Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2020 findet in diesem Jahr anders als sonst nur online statt. Trotz des menschenleeren Auditoriums im Apple Park ist das Programm aber prall gefüllt mit Highlights. Was zu erwarten ist, lest ihr hier. Am Montag, den 22. Juni, ist es wieder soweit und Apple-Chef Tim Cook, begleitet von seinen Management-Team um Craig Federighi, Phil Schiller, Eddy Cue und zum ersten Mal ohne den ehemaligen Chefdesigner Jony Ive, wird iOS 14, macOS 10.16 und watchOS 7 ankündigen. Neben den üblichen großen OS-Updates hat Apple aber wohl noch mehr anzukündigen - auch Hardware steht womöglich auf dem Programm. iO...

Den vollständigen Artikel lesen ...