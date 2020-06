* Sparen wird bestraft - Schuldenmachen gefördert* Die US-Immobilienblase ist zurück* Jetzt rächen sich auch die Aktienrückkäufe* Pleitewelle voraus* Schuldenkrisen sind bullish für Gold* Lassen Sie sich die Chancen im Edelmetallsektor nicht entgehen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wenn ein Staatstheater seine Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpft

Liebe Leser,



wie Fed-Präsident Jerome Powell auf einer Pressekonferenz am 10. Juni deutlich machte, will die amerikanische Notenbank noch lange an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Ihre neusten Prognosen sehen frühestens Ende 2022 eine erste Zinserhöhung voraus. Auch die von der Zentralbank durchgeführten Wertpapierkäufe sollen mindestens auf dem aktuellen Niveau von 120 Mrd. Dollar pro Monat weitergeführt werden. Die Schuldenspirale soll sich also unbedingt weiterdrehen - obwohl die große Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2007 bis 2009 ausdrücklich eine Schuldenkrise war. Doch darüber wird heute nur noch selten gesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...