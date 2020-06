Bis zum heutigen Tag sind weltweit 7.225.566 Menschen an COVID-19 erkrankt, von denen 409.292 starben, was einer Sterberate von 5,66 % entspricht (09.06.2020). Bisher gibt es jedoch noch keinen Impfstoff oder ein wirksames Mittel. Dies sind die Gründe, warum die Behörden in den letzten Monaten relativ drastisch reagiert haben. Mittlerweile ist die Entwicklung in Deutschland aber dank dieser Maßnahmen unter Kontrolle. Und auch in Sachen Impfstoff tut sich sehr viel. Weltweit gibt es bisher über 130 ...

