Novavax (NVAX): über 1000% Plus in 6 Monaten. Jetzt neues Long Setup! >>> PULLBACK SETUP <<<

10 Mio. Impfdosen NVX-CoV2373 gegen Covid-19 für US-Army. Studienergebnisse schon im Juli 2020 erwartet. Kursexplosion bei Novavax (NVAX) möglich.

Symbol:ISIN:Die Novavax-Aktie hat auf der Jagd nach einem Corona-Impfstoff in den vergangenen 6 Monaten über 1000% zugelegt. Nach dem Pivot-Hoch vom 18. Mai gibt es jetzt einen Rücksetzer zum 20-EMA, der ein lukratives Pullback Setup liefert. Bei einer längerfristigen Betrachtung erkennen wir, dass das Wertpapier schon wesentlich höher notiert hat und eine branchentypische Volatilität aufweist.Das Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Gaithersburg, Maryland, hat einen Auftrag vom US-Verteidigungsministerium zur Entwicklung und Lieferung von 10 Millionen Dosen eines Covid-19-Impfstoff erhalten. Basis ist der Kandidat NVX-CoV2373, zu dem im Mai diesen Jahres eine klinische Phase-1-Studie gestartet wurde, deren vorläufige Ergebnisse zu Immunogenität und Sicherheit im Juli 2020 erwartet werden.Trigger: 45.78 USD, Kursziel: 61.50 USD, Stopp Loss: 42.11 USDWie bei Biotech-Unternehmen üblich korreliert auch diese Aktie weniger mit dem Gesamtmarkt und mit fundamentalen Kennzahlen. Der Kursverlauf hängt hier mehr von den Studienergebnissen und Genehmigungen der Zulassungsbehörden ab. Wegen möglicher Überraschungen sollten wir die Position daher klein halten und konsequent absichern.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/novavax-nvax-ueber-1000-plus-in-6-monaten-jetzt-neues-long-setup/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NVAX.