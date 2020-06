Tausende Pedelecs, die Lime nicht von Uber übernommen hat, wurden verschrottet. Nachdem Videos von der Zerstörung öffentlich wurden, soll diese Praxis jetzt ein Ende haben. Nachdem Uber Mai seine Mikromobilitäts-Tochter Jump Bikes an Lime ausgelagert hatte, tauchten online Videos auf, die die Zerstörung von Jump E-Bikes zeigten. Die Räder, die Lime nicht übernahm, wurden zerkleinert und recycelt. Jetzt will Uber sie doch anderweitig entsorgen, wie eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber The Telegraph sagte. Tausende Räder verschrottet Zehntausende von Fahrzeugen...

