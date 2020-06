Seit dem Corona-Tief im März ging es mit den meisten Werten bis zuletzt fast nur aufwärts. Logisch: Der Kursaufschwung am deutschen Aktienmarkt brauchte eine Abkühlung. Die kam nicht unerwartet in der abgelaufenen Woche. Und nun? Es dürfte in den kommenden Tagen wohl holprig bleiben. Mit Spannung werden auch die verspäteten Quartalszahlen von Wirecard erwartet. Ein Wochenausblick. Der Deutsche Aktienindex DAX hatte am vergangenen Montag zeitweise fast wieder die Marke von 13.000 Punkten erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...