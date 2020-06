Der Kurs der 3M Aktie befindet sich seit über 2 Jahren in einem Abwärtstrend. Zu Beginn des Jahres 2018 erreichte der Aktienkurs das Allzeithoch von 250 USD. Seitdem geht es in Etappen abwärts. Die Corona Pandemie hat den Abwärtstrend verschärft und den Aktionären noch einmal Nerven gekostet. Inzwischen hat sich der Kurs zwar wieder ein wenig erholt, jedoch ist das Allzeithoch von 2018 in weiter Ferne. Was es mit dem ...

