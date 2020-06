Die USA rutschen momentan von einer Katastrophe in die nächste. Angeschlagen durch monatelange Versäumnisse in der Corona-Pandemie, Arbeitslosenzahlen auf Rekordniveau und landesweite Proteste gegen Polizeigewalt, steht das Land vor nie da gewesenen Herausforderungen. Trumps Unfähigkeit, die Ereignisse zu realisieren und adäquat drauf zu reagieren, lässt viele Amerikaner an die etwas anderen Jahre unter seinem Amtsvorgänger denken.Nicht zuletzt auf Twitter, Trumps bevorzugter Plattform in den Sozialen Medien, macht sich inzwischen organisierter Widerstand im Netz deutlich bemerkbar. Während Trump heute wahrscheinlich seinen Bunker inspiziert, feiert sein Volk mit vielen kreativen Beiträgen den frisch ausgerufenen ObamaDay.

