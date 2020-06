BERLIN (dpa-AFX) - Nach drei Monaten wird die weltweite Reisewarnung für Touristen am Montag für den größten Teil Europas aufgehoben. Ab Mitternacht wird das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite nicht mehr vor Reisen in voraussichtlich 27 Länder warnen. Dazu zählen Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien. Gleichzeitig fallen am Montag die letzten noch verbliebenen Kontrollen wegen der Corona-Pandemie an den deutschen Grenzen weg.



Der Reiseverkehr innerhalb Europas normalisiert sich damit weiter, aber auch noch nicht so ganz. So müssen vier Länder der Europäischen Union und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums auf die Aufhebung der am 17. März verhängten Reisewarnung noch warten. Darunter ist das beliebteste Ferienziel der Deutschen: Spanien. Dort besteht genauso wie in Finnland und Norwegen noch eine Einreisesperre für Deutsche. Für ein EU-Land soll die Reisewarnung wegen einer noch zu großen Zahl von Neuinfektionen aufrecht erhalten werden: Schweden, wo es deutlich weniger Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie gab als in den anderen EU-Ländern.



Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte die weltweite Reisewarnung für Touristen am 17. März nach Ausbruch der Corona-Pandemie verhängt - ein bisher beispielloser Schritt. Davor gab es Reisewarnungen nur bei einer akuten Gefahr für Leib und Leben etwa in Kriegsgebieten wie Syrien und Afghanistan./mfi/DP/mis

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de