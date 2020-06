Freiburg (ots) - Die Proteste nach dem Tod George Floyds haben zu einem Bewusstseinswandel geführt, sie könnten für eine Wende stehen. Umfragen zufolge befürwortet eine klare Mehrheit der Amerikaner Reformen, um die Polizeigewalt einzudämmen. Donald Trump, der allein auf "Law and Order" setzt und von Korrekturen nichts wissen will, wirkt wie ein Ewiggestriger, der nichts mehr begreift, in einem Land, das sich einen Ruck zu geben scheint. https://mehr.bz/bof8574



