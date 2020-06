Die Londoner ETC-Group will das erste börsengehandelte Krypto-Produkt an der Deutschen Börse XETRA anbieten - die börsengehandelte Kryptowährung (ETC) hat bereits die Genehmigung der BaFin erhalten und soll noch in diesem Monat gelistet werden. Gleichzeitig stellt das Krypto-Produkt eine Weltneuheit dar.? Erste ETC auf XETRA soll noch in diesem Monat gelistet werden? Weltneuheit: Erste Exchange Traded Cryptocurrency mit zentraler Abwicklung? BTCE bildet Preisentwicklung von Bitcoin ab - ...

