HANNOVER/BREMEN (dpa-AFX) - Mit der Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Länder wegen der Corona-Epidemie an diesem Montag fahren auch die Flughäfen in Hannover und Bremen ihr Angebot langsam wieder hoch. Die Lufthansa erhöht ihre Frequenz auf den Verbindungen von Hannover nach München und Frankfurt ab Montag auf jeweils zwei Flüge pro Tag. Tuifly bringt ab Donnerstag wieder Touristen von Hannover auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca und ins portugiesische Faro. Ende Juni und Anfang Juli sollen unter anderem mit Eurowings, KLM, Air France, Turkish Airlines und Condor weitere Airlines und Ziele folgen.



Vom Flughafen Bremen geht es ab Montag wieder mit der Lufthansa täglich nach Frankfurt, die Frequenz der Flüge nach München wird auf 12 pro Woche verdoppelt. Zusätzliche Ziele werden dann ab Anfang Juli angeflogen, Ryanair startet dann wieder nach Alicante, Malaga, Mallorca, Porto, Thessaloniki und London, mit Voyageair geht es vom 6. Juli an vorerst einmal pro Woche nach Varna. Zum Gesundheitsschutz von Passagieren und Mitarbeitern wurden an beiden Flughäfen zahlreiche Vorkehrungen getroffen, hieß es./evs/DP/zb

