FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/20 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Pressegespräch (online) "Die größten Pharmafirmen weltweit" der Beratungsgesellschaft EY 11:00 DEU: Creditreform Pk zu Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 16:45 DEU: SAP Sapphire Now Vision - Keynote CEO Klein CHE: Novartis, Oncology Pipeline Update TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/20 03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/20 10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/20 14:30 USA: Empire State Index 06/20 SONSTIGE TERMINE GBR: Spitzentreffen der EU mit Großbritannien. Nach erfolglosen Verhandlungsrunden über ein Abkommen nach dem Brexit beraten EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Video mit dem britischen Premier Boris Johnson. 09:00 DEU: Online-Messe Metav "Let?s talk about innovation", veranstaltet vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) 10:00 BEL: Online-Pressegespräch des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: "EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag" mit dem Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments David McAllister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationalen Handel Bernd Lange u.a. zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zur Position des Europäischen Parlaments, die während der Plenarsitzung am 17./18. Juni verabschiedet wird DEU: Virtueller Deutscher Anwaltstag 2020 unter dem Motto "Die Kanzlei als Unternehmen" USA: Online-Konferenz der Vereinten Nationen zum 20. Jubiläum der zwischen UN und Unternehmen weltweit geschlossenen Initiative "Global Compact" ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi