Der Tesla-Rivale schraubt seine Erwartungen für die Umsätze auf bis 10 Mrd. $ hoch, wenn der bisherige Bestand an Bestellungen (14.000 Stück) tatsächlich realisiert werden kann. Aktueller Stand: 0. 26 Mrd. $ Marktwert für 0 Umsatz aber einer anspruchsvollen Planung, wohinter in der Summe rund 1 Mrd. $ Investitionen stehen. Wer Mut hat kauft ein Stück Nikola für 93 $.



