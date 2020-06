Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta005/15.06.2020/07:00) - Wie der Verwaltungsrat im Rahmen der Einladung zur Generalversammlung mitgeteilt hat, hat ein Kleinaktionär verschiedene Fragen zu den Abschlüssen 2018 und 2019 gestellt, die wir im Anhang zur Traktandenliste der Generalversammlung aufgeführt haben. Diese Fragen haben der Verwaltungsrat (Frage 1 und 5) bzw. die Revisionsstelle (Fragen 2, 3, 4, 6, 7 und 8) beantwortet. Die Antworten finden Sie auf der Homepage der HOCHDORF Holding AG. Da die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt wird, erscheint dem Verwaltungsrat diese vorgängige Publikation der Antworten auf die Fragen des Aktionärs als einzig gangbaren Weg, um dem legitimen Informationsbedürfnis der Aktionäre nachzukommen.



Wie der Traktandenliste zu entnehmen ist, hat der betreffende Aktionär gleichzeitig eine Sonderprüfung zur Abklärung seiner Fragen beantragt. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären die Annahme dieses Antrages auf Durchführung einer Sonderprüfung, sofern sie von den Antworten des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle nicht vollständig befriedigt sind oder Zweifel haben. Aufgrund der Publikation der Antworten auf der Homepage kann sich jeder Aktionär zu dieser Frage selbst ein Urteil bilden und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung entsprechend instruieren.



Sie finden die Antworten auf die Fragen des Aktionärs auf der Homepage der HOCHDORF Holding AG ( https://www.hochdorf.com/de/medien/medienmitteilungen/ ).



