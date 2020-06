The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0536892752 PFZ.SCHW.KTB 20/30 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0536892760 PFZ.SCHW.KTB 20/40 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A289E53 GLASMACHERV ANL 20/22 BD00 BON EUR NCA RT9D XFRA DE000A3E44N7 RAG STIFTUNG 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AR23 DZ BANK CLN E.9933 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T43 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UC5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UM4 LB.HESS.-THR.IS.06A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VD1 LB.HESS.THR.CARRARA06R/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Z01 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Z19 LB.HESS.-THR.IS.20/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13MW2 LBBW DL-STUFENZINS 20/22 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB13N04 LBBW NK STUFENZINS 20/23 BD00 BON NOK NCA XFRA DE000LB13N12 LBBW AD STUFENZINS 20/23 BD00 BON AUD NCA XFRA FI4000440540 TIETOEVRY 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA FI4000440557 FINNLD 20/40 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013518420 ILIAD 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013518487 UNEDIC 20/29 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013518537 EDENRED 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BMBL1F74 GROSSBRIT. 20/50 BD01 BON GBP NCA XFRA PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 20/26 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US40434LAA35 HP 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US40434LAB18 HP 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US40434LAC90 HP 20/30 BD01 BON USD N