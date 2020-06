FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPOJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.513 EURH5AB XFRA DE0009807016 HAUSINVEST 0.400 EURFHDD XFRA AT0000857412 AMUNDI AUSTRIA STOCK A 0.700 EURFHDJ XFRA AT0000857040 AMUNDI GOLD STOCK A 0.150 EURRKC9 XFRA AT0000677901 RAIFF.-NACHHALT.-AKT.RAST 1.250 EUR0EC XFRA CNE1000029M4 EVERBRIGHT SECUR. H YC 1 0.046 EUR3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.022 EURW3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.199 EURWY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.611 EURF1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.292 EURRTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.641 EURRN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.195 EURRA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.239 EURNJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.277 EURMT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.035 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.354 EURECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.416 EURXPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.221 EURRTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.060 EURUOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.477 EURKID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10 0.007 EURC4S1 XFRA KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON. 0.018 EUR34D XFRA IT0003492391 DIASORIN S.P.A. EO 1 0.950 EURKM6 XFRA ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 0.001 EURRMV1 XFRA HU0000073457 RABA JARMU.HLDG A UF 1000 0.058 EURHPD XFRA HK2380027329 CHINA POWER INTL DEV. 0.016 EURKOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.062 EURSJY XFRA HK0000046869 SINOM.HLDG LTD. 0.003 EURCRS1 XFRA ES0125140A14 ERCROS SA INH. EO 0,30 0.050 EURD69 XFRA DK0060083210 DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 0.335 EURFSH XFRA KYG371091086 FU SHOU YUAN IN.GR.DL-,01 0.005 EUREXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.288 EUREXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.090 EUREXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.130 EUREXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.012 EUR