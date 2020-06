FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0XC XFRA KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 0.005 EURN14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.065 EURWI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.097 EUR13J XFRA HK0000204385 JINMAO HO.A.J.C.H.I.M.UTS 0.018 EURMHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.223 EURLAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 1.018 EURHU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.133 EURCCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.531 EURPW5 XFRA KYG720051047 POWERLONG RL EST.H.HD-,01 0.035 EURLNLB XFRA KYG5496K1242 LI NING CO.LTD NEW HD-,10 0.019 EURKGR XFRA DE0006336001 LEWAG HOLDING AG 0.350 EURFJZ XFRA CNE100000502 ZIJIN MINING GRP H YC-,10 0.013 EURD7N XFRA CNE100000114 CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 0.005 EURLELA XFRA CH0022427626 LEM HLDG SA NA SF-,50 37.381 EURHVP XFRA BMG4600H1016 HOPSON DEV. HLDGS HD-,10 0.034 EURTQR XFRA HK0000145638 BEIJ.TONG R.T.CHIN. 0.026 EUR6EL XFRA KYG3017A1058 ELL ENVIRON.HLDGS HD-0001 0.001 EURYMP3 XFRA BMG5472K1898 SYMPHONY HLDGS HD -,10 0.001 EURBO4 XFRA NO0010657505 BORREGAARD ASA 0.212 EUR1PC XFRA CNE100001ZT0 LEGEND HLDGS CORP. H YC 1 0.041 EURDEF XFRA DE000A13SUL5 DEFAMA AG 0.200 EURFTGG XFRA IE00BWTNM966 FIR.T.G.-GER.ALPHDEX A EO 0.170 EURNEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR 0.975 EURQHD XFRA CNE100001QR3 QINHUANGDAO PORT H YC 1 0.011 EURRS3 XFRA CNE1000021L3 CHINA RAIL.SIG.+COM.C.YC1 0.025 EURN33 XFRA SE0006342333 MP3 FASTIGHETER AB (PUBL) 0.162 EUR12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.106 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EUR0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.460 EURUTM XFRA US9174881089 UTAH MED. PRODS DL-,01 0.248 EURXFRA DE000A2E4QA6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 0.001 %