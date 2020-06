FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KM1N XFRA US4883602074 KEMET CORP. NEW DL-,01

YP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10

AKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ

2RF XFRA AU000000RFX8 REDFLOW LTD

1VRA XFRA FR0013447729 VERALLIA SA (PROM.)EO3,38

6RN XFRA KYG212151016 CHINA RENAISSANCE HLDGS

