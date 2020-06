FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

7PN1 XFRA SE0013108867 PAYNOVA AB O.N.

PHBN XFRA CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05

6CI XFRA KYG2140A1076 CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10

FS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001

43W3 XFRA CA36116V1067 FUSE COBALT INC.

5D5 XFRA CA3383041082 FIVE STAR DIAMONDS LTD

REPSOL-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de