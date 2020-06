Die Zusammenarbeit erstklassiger, cloud-basierter Contact Center- und Unified Communications-Plattformen verbessert die Betriebseffizienz für ein reibungsloses Kundenerlebnis überall und jederzeit.

Serenova, ein führender Anbieter von CCaaS- (Contact Center-as-a-Service) und WFO-Lösungen (Workforce Optimization), gab heute die Partnerschaft mit Fuze, einem richtungsweisenden Anbieter cloud-basierter Unified Communications (UCaaS) für moderne internationale Unternehmen, bekannt. Erst kürzlich hat Serenova mit Lifesize fusioniert, um zusammen ein Unternehmen für Cloud-Contact Center und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu gründen, das mehr als 10.000 Kunden weltweit bedient. Die neue Partnerschaft mit Fuze bietet Unternehmen nun eine durchgängige, cloud-basierte Kommunikationslösung für ein noch besseres Kundenerlebnis.

Mit dem steigenden Anspruch nach reibungslosen Abläufen, bietet die Kombination von UCaaS und CCaaS Unternehmen die Flexibilität, sich nach den Bedürfnissen ihrer Kunden auszurichten. So werden Daten- und Kommunikationssilos, die ein einheitliches Kundenerlebnis behindern, beseitigt und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten gesenkt. Die Partnerschaft von Serenova und Fuze bringt den marktführenden UCaaS-Anbieter mit der weltweit skalierbarsten CCaaS-Lösung zusammen, um zeit- und ortsungebunden einen vollständigen, einheitlichen Überblick über alle Contact Center-Aktivitäten zu liefern. Mithilfe dieser kombinierten Lösung können Mitarbeitern großer internationaler Unternehmen, fundiert Entscheidungen treffen, um ein reibungsloses und effizientes Kundenerlebnis zu bieten.

"Die Möglichkeiten von Contact Centern, nahtloser und kosteneffektiver für die Unified Communications-Strategien von Unternehmen zu werden, sind grenzenlos", erläutert John Lynch, SVP of Sales bei Serenova. "Die Kombination aus Serenovas weltweit skalierbarer Cloud Contact Center-Plattform mit der Unified Communications- und Contact Center Plattform von Fuze bietet Unternehmen eine einwandfrei integrierte, erstklassige Lösung für ein außergewöhnliches und kanalübergreifendes Kundenerlebnis."

"Die Kommunikations- und Contact Center-Plattform von Fuze bietet Unternehmen eine ganzheitliche Sicht sowie einen tieferen Einblick in die Leistung ihres Contact Centers", ergänzt Tim Puccio, VP of Global Channel and Alliances bei Fuze. "Serenova ist die perfekte Ergänzung zum bestehenden Fuze-Contact Center-Lösungsportfolio und -Ökosystem. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Serenova und darauf modernen Unternehmen umfangreiche Kundenerfahrungen zu bieten, um aus der Masse hervorzustechen und wettbewerbsfähig zu bleiben."

Gemeinsam ermöglichen Serenova und Fuze Unternehmen den wachsenden Kommunikationsbedarf ihrer Kunden gerecht zu werden und verbesserte globale Omnichannel-Kundenerfahrungen zu bieten. Für Unternehmen ergeben sich folgende Vorteile:

Kommunikationsfunktionen und -dienste, die es Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ermöglichen, effektiver mit Kunden zu kommunizieren und deren Bedürfnisse zu erfüllen.

Unternehmensweite, medienunabhängige Echtzeit-Zusammenarbeit, unabhängig von Gerät oder Standort, um der wachsenden digitalen Nachfrage gerecht zu werden.

Unternehmensweite Cloud-PBX- und Zusammenarbeits-Lösungen, die die weltweiten Anforderungen an Servicequalität und Zuverlässigkeit erfüllen.

Wenn Sie mehr über die Partnerschaft erfahren möchten, besuchen Sie: https://www.serenova.com/fuze-ucaas.

Über Fuze

Fuze ist ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikation für Unternehmen. Seine intuitive Unified Communications- und Contact Center-Plattform ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Anrufen, Besprechungen, Chats und der gemeinsamen Nutzung, die durch die branchenführende intelligente Cloud-Architektur ermöglicht wird. Fuze befähigt Mitarbeitern, auf digitalem Wege, überall, jederzeit und über jedes Gerät zu kommunizieren, unabhängig vom Standort. Fuze wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, MA, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter fuze.com.

Über Serenova

Serenova ist ein führender Anbieter von cloud-basierter, Multi-Channel Contact Center-Software für globale Unternehmen und BPO-Dienstleister. Die umfassende SaaS-Software-Suite ermöglicht es firmeneigenen und ausgelagerten Kundendienstorganisationen, ihre Strategie für die ein- und ausgehende Kundenkommunikation über Video, Sprache, E-Mail, Chat, soziale und mobile Kanäle zu verwalten und zu optimieren. Die preisgekrönte Plattform von Serenova hat bereits mehr als drei Milliarden Kundeninteraktionen verarbeitet und zählt weltweit mittlerweile über 100.000 Nutzer in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanz- und Gesundheitswesen, Versicherungen, Einzelhandel und Technologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.serenova.com.

Über Lifesize

Lifesize liefert hochauflösende Kommunikationserlebnisse für globale Unternehmen. Die komplementäre Suite preisgekrönter Cloud-Videokonferenz- und Cloud-Contact-Center-Lösungen ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu verbessern, die Produktivität von Mitarbeitern zu steigern und die Kundenerfahrung ortsungebunden und von jedem Gerät aus zu verbessern. Um mehr über die von Analysten anerkannten Lösungen und darüber zu erfahren, warum weltweit führende führende Organisationen wie Yelp, RBC, Yale University, Pearson, Salvation Army, Shell Energy und NASA bei der geschäftskritischen Unternehmenskommunikation auf Lifesize vertrauen, besuchen Sie www.lifesize.com.

Lifesize und das Lifesize-Logo sind Warenzeichen von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

