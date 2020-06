Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle in China und in den USA belastet die Aktienmärkte Asiens wirkt sich beim Krisenschutz Gold bislang nicht positiv aus.Weil in China und in den USA, den beiden weltgrößten Volkswirtschaften, aufgrund gestiegener Neuinfektionszahlen eine zweite Corona-Welle befürchtet wird, kletterte der Goldpreis vor dem Wochenende auf in der Spitze über 1.740 Dollar. Anleger flüchteten aber zuletzt vor allem in US-Staatsanleihen. Die damit einhergehende Dollarstärke ...

