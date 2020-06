HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 17,70 Euro angehoben. Eine Fortsetzung des jüngsten Kursanstiegs um weitere 20 Prozent sei zwar schwierig, aber doch möglich, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei Optimismus mit Blick auf den Wachstumsmarkt USA - gepaart mit einer Reduzierung der Risiken, die mit den Glasfaseranschlüssen für Haushalte auf dem Heimatmarkt verbunden seien./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de