Aktie der Deutschen Börse AG beeindruckend stabil. Diese Aktie wäre grundsätzlich ebenso relativ unabhängig von der Richtung des Index wie der Konjunktur, denn der Börsenbetreiber verdient vor allem dann mehr, wenn die Umsätze am Markt kräftig zulegen. Und das ist in einer Hausse ebenso der Fall wie in einer Baisse.

Den vollständigen Artikel lesen ...