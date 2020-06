Die asiatischen Leitindizes beginnen die Woche deutlich im Minus. Der Nikkei 225 Index führt die Region nach unten mit einem Verlust von mehr als -3,30 % im Vergleich zum Freitag. Auch der Hang Seng und China A50 Index verzeichnen Tagesverluste von mehr als -1,9 % und -1,5 %.Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle verstärkte sich am Wochenende. In der Region wurden Meldungen laut, dass es in Peking erneut zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Im Mittelpunkt steht ein zentraler und wichtiger Großhandelsmarkt für Lebensmittel, auf dem jeden Tag etwa 10.000 Händler arbeiten.Derweil zeichnet sich in den USA ab, dass die Öffnung der 50 Bundesstaaten zu einer Eskalation der Corona-Ansteckungen führt. Anders als in China haben einige wichtige Schlüsselstaaten in den USA nie die erste Welle beendet und melden nun stark steigende Zahlen von Infizierten. Von weltweit 7,9 Mio. gemeldeten Fällen stammen 2,09 Mio. alleine aus den USA. Die Zahl der Todesfälle wird mit mindestens 115.000 angegeben. Die Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas gehören derzeit zu den Hotspots und die Wall Street beginnt sich vor einem zweiten Lockdown zu sorgen.

