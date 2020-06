Die Börsen könnten vor einer weiteren volatilen Phase stehen. Nachdem DAX und Co. in den letzten Tagen und Wochen teilweise deutlich gestiegen sind, hat sich ein gewisses Korrekturpotenzial jetzt womöglich angedeutet. Und so mancher Investor wird vermutlich überlegen, wie man dieser Phase entgegenwirkt. Defensive Dividendenaktien könnten eine Option sein. Genauso wie Dividendenwachstumsaktien, die womöglich sogar die bessere Alternative sind. Im Grunde genommen spannende Kandidaten wie Fresenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...