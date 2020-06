FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Hochtief von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 100 Euro angehoben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Bauwert attraktiv, schrieb Analystin Virginie Rousseau in einer am Montag vorliegenden Studie. Hochtief sei eines der am wenigsten unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen der Branche, so die Expertin./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 08:04 / MESZ



DE0006070006

