COMMERZBANK

Der deutsche Aktienmarkt hatte zuletzt mit einigen Unbilden zu kämpfen. Der Handelsverlauf am vergangenen Donnerstag (11.06.) mit seinem kräftigen Rücksetzer schürte "alte Sorgen" und ließ die Erinnerungen an die hektische Korrekturphase von Februar und März dieses Jahres wieder wach werden. Da war es schon ein wenig beruhigend, dass die Aktienmärkte am Freitag in ruhigeres Fahrwasser zurückkehren konnten. Doch gewonnen ist noch nichts! Die neue ...

