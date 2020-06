Die Aktienmärkte hatten von einer V-Erholung geträumt -aber in einigen Teilen der Welt steigen die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten deutlich an. Das gilt vor allem für die südlichen Bundesstaaten der USA - für die Aktienmärkte, die bereits am Donnerstag stark eingebrochen waren udnd dann am Freitag eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...