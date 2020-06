BERLIN (dpa-AFX) - Sie ist seit langem als Aktivistin unter anderem für Bürgerrechte bekannt - jetzt hat Hollywood-Star Barbra Streisand (78) nach Presseberichten der Tochter des getöteten Afroamerikaners George Floyd Aktien am Unterhaltungsriesen Disney geschenkt.



Mehrere US-Medien gingen auf die großzügige Geste der Schauspielerin ("Funny Girl", "Herr der Gezeiten") ein und bezogen sich auf einen Instagram-Post auf dem angeblich offiziellen Account von Gianna Floyd. Dort ist das sechs Jahre alte Kind mit einem Brief zu sehen, daneben steht der Kommentar: "Danke @barbrastreisand für mein Paket. Dank Dir bin ich jetzt eine Disney-Aktionärin."



Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz protestieren derzeit in den USA zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Floyd war vor drei Wochen im US-Bundesstaat Minnesota ums Leben gekommen.



Die Aktien von Streisand wären nicht die erste Spende an die Tochter von George Floyd. Rapper Kanye West (42) hat einem CNN-Bericht zufolge einen Ausbildungsfond eingerichtet, um die Schulausbildung des Mädchens zu bezahlen./fdu/DP/eas

