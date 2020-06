Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf die Kurskapriolen bei Tesla und den Passagiermangel bei Fraport.

> USA | Wall Street: Hinter den Anlegern liegt eine turbulente Woche. Nachdem es zu einem regelrechten Ausverkauf gekommen war, traten am Freitag die Schnäppchenjäger auf den Plan und griffen zu. Unsere Einschätzung, dass wir es hier mit einer äußerst fragilen Aufwärtsbewegung zu tun haben und die Party jederzeit ein abruptes Ende finden kann, hat sich einmal mehr bewahrheitet. Wir haben die starke Performance unserer Empfehlungen deshalb schon im Vorfeld genutzt, um die Gewinne mit Stop-Loss-Limits abzusichern.

Nachdem aus China Nachrichten gemeldet wurden, dass sich in einzelnen Gebieten eine zweite Corona-Welle andeutet, kehrt die Unsicherheit zurück. Die europäischen Indizes starten heuten mit deutlichen Abschlägen. Die Bären haben Kräfte gesammelt und versuchen nun, das Steuerrad zurückzuerobern.

Die US-Pendants beendeten die vergangene Woche indes mit folgenden Bewegungen: Der Dow Jones schloss 1,9 Prozent höher als am Tag zuvor. Der S&P 500 konnte um 1,3 Prozent zulegen und für den Nasdaq100 ging es um 0,8 Prozent aufwärts.

Zu den gefragtesten Papieren zählten einmal mehr die Fluggesellschaften. Das wiederaufgeflammte Reisefieber treibt die Kurse an. Wie schon bei der Lufthansa, deren Korrektur wir punktgenau vorhergesagt hatten, laufen auch die US-Wettbewerber in eine Übertreibung hinein. So überzogen der vorhergehende Ausverkauf war, so maßlos und unverhältnismäßig ist nun die euphorische Aufwärtsbewegung bei United Airlines und Co. 19 Prozent Zugewinn verzeichnete die Aktie von United am Freitag, was Platz 1 in der Gewinnerliste des Nasdaq100 bedeutete. Nur knapp dahinter reihte sich American Airlines mit einem Zugewinn von 16 Prozent ein.

ISIN: US78378X1072, EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, US88160R1014, DE0005773303

