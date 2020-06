BERLIN (Dow Jones)--Angesichts einer angespannten Wirtschaftslage wegen der Corona-Pandemie hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor Gedankenspielen über Abstriche im Verteidigungsbereich gewarnt. "Wenn es um Fragen der Sicherheit geht, ist es gefährlich, eine Politik nach Kassenlage zu machen", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus Online. "Ich kann da nur warnen." Seit 2014 habe man aufgehört, die Bundeswehr herunter zu sparen. "Jetzt nachzulassen, würde die bisherigen Erfolge und weitere Fortschritte gefährden", warnte sie.

Die Corona-Krise habe gelehrt, "was passiert, wenn man keine Strukturen aufgebaut hat - wenn wir nur an die Vorräte von Schutzmaterial denken". Die CDU-Chefin verwies darauf, dass es in Fragen von Ausrüstung und Rüstung "auch um viele Industriearbeitsplätze und die Entwicklung wichtiger Technologien in Deutschland" gehe. "Es ergäbe keinen Sinn, im dreistelligen Milliardenbereich Konjunkturpakete aufzulegen und zugleich da, wo die öffentliche Hand selbst Auftraggeber ist und Wertschöpfung bei uns in Deutschland veranlassen kann, Einsparungen vorzunehmen", sagte sie.

