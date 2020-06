Letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle, dass der Finanzinvestor Cerberus, der ca. 5 Prozent der Commerzbank-Anteile halten soll, den Druck auf die Commerzbank erhöht und in einem Brief dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, einen Kurswechsel einzuleiten. Zudem soll Cerberus zwei Sitze im Aufsichtsrat beansprucht haben, um so entsprechenden Einfluss auf die geforderten Strategieänderungen zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Stellungnahme seitens des Finanzinstituts zu den..

