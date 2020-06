Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060) hatte keinen besonders guten Start in die Woche. Am früher morgen fiel sie bereits um etwa zwei Prozent auf 90,34 Euro. Es könnte dennoch eine entscheidende Woche für Wirecard werden. Denn an diesem Donnerstag wird der Jahresfinanzbericht 2019 veröffentlicht. Doch es geht nicht nur um die Zahlen an sich. Wirecard Jahresfinanzbericht 2019 Wirecard wird an diesem Donnerstag den langersehnten Jahresfinanzbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...