Volkswagen will sich zum Digitalunternehmen transformieren und plant einen massiven Ausbau seiner Car-Software-Organisation. Von bisher 5.000 neuen Mitarbeitern will der Wolfsburger Autobauer bis 2025 auf 10.000 aufstocken, um sein digitales Betriebssystem für alle Pkw zu entwickeln. Der Wolfsburger Autobauer will mehr wie Tesla werden: Dafür ist der zügige Ausbau der Geschäftseinheit für die Entwicklung von Software für Autos notwendig. "Die Digitalisierung ist ein Taktgeber für Volkswagen. Der Plan steht und wir machen Tempo", bestätigte Christian Senger, Vorstandsmitglied der Marke Volkswagen, der Welt am Sonntag. Volkswagen will bis 2025 7 Milliarden Euro in ...

