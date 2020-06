LONDON, 15. Juni (WNM) - Der anglo-niederländische Verbrauchsgüter-Konzern Unilever will eine Milliarde Euro in einen Fonds für Klimaschutzprojekte investieren und die Treibhausgasemissionen aller Produkte bis 2039 auf null senken. Unilever, zu dessen Marken die Dove-Seife und Knorr-Suppe gehören, reagiere damit auf das "Ausmaß und die Dringlichkeit" der Klimakrise, schreibt Reuters. Der Fonds werde in den nächsten zehn Jahren in Projekte wie Wiederaufforstung, Wasserschutz und Kohlenstoffbindung ...

