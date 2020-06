Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunächst setzte sich der freundliche Trend der Vorwochen noch fort, am Donnerstag drehten die Finanzmärkte dann aber deutlich, so die Experten von Union Investment.Die in den USA aufkommende Furcht vor einer zweiten Corona-Welle - einige US-Bundesstaaten hätten erhöhte Neuinfektionen vermeldet - und eine verhaltene Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank FED hätten die Anleger verunsichert. Risiko sei nicht mehr gefragt gewesen. Nach der starken Erholungsbewegung in den Vorwochen sei es an den Aktienbörsen zu einem merklichen Rückschlag gekommen. Hiervon hätten die als sichere Anlagehäfen geltenden deutschen und US-amerikanischen Staatsanleihen profitiert. Steigende Anleihenotierungen respektive fallende Renditen hätten das Geschehen an den dortigen Anleihemärkten geprägt. ...

