Nach dem Ende vieler Reisewarnungen: Steht die TUI-Aktie jetzt vor der Trendwende?

TUI (WKN: TUAG00 / ISIN: DE000TUAG000) gehörte zu den deutschen Konzernen, die am stärksten durch die Coronavirus-Krise getroffen worden sind. Dies zeigte sich auch an der Aktienkursentwicklung des Reisekonzerns. Zwischen Anfang Januar und Mitte März brachen die Notierungen in der Spitze um 79 Prozent ein. Doch die neuesten Nachrichten machen vielen Aktionären jetzt wieder Hoffnung, dass es für die Aktie schon bald wieder kräftig nach oben gehen dürfte.

Um Mitternacht haben Deutschland und viele andere EU-Staaten viele bestehende Einreisebeschränkungen aufgehoben. Polen hatte die eigenen Grenzen zu allen EU-Nachbarländern schon in der Nacht zum Samstag wieder geöffnet. Spanien hatte am Sonntag angekündigt, die Grenzen am 21. Juni für Reisende aus der EU zu öffnen. Die ersten deutschen Touristen starteten am Montagmorgen in Düsseldorf zum Flug nach Palma de Mallorca für ihren Urlaub auf den Balearen.

Den vollständigen Artikel lesen ...