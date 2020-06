Die DWS Group hatte vergangenes Jahr den Turnaround geschafft, nachdem Kunden Anlagegelder abgezogen hatten, gab es wieder mehrere Quartale von Zuflüssen. Die Corona-Pandemie hat dem Vorstand aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, an den langfristigen Zielen hält der Vermögensverwalter jedoch fest. Finanzvorständin Claire Peel kündigt jetzt an, dass der Konzern eine aktive Rolle bei der Branchenkonsolidierung spielen will und das Geschäft wieder anzieht.Im Interview mit der Börsen-Zeitung ...

